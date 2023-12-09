Жерара Депардье обвинили в домогательствах к женщинам в Северной Корее

По данным издания, в вышедшем 7 декабря документальном фильме «Депардье: Падение огра» показаны кадры поездки артиста в Пхеньян со съемочной группой. Депардье делал в адрес женщин непристойные замечания, домогался переводчицу, отпускал комментарии сексуального характера в адрес несовершеннолетней девушки в центре верховой езды.

The Guardian пишет, что представители французской киноиндустрии заявили, что больше не будут сотрудничать с Депардье.

Ранее во Франции 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуализированных домогательствах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

