Почему Госдума ругает «Чебурашку 2» и выделяет деньги на продолжение
Есть люди, которым не нравится современное детское кино, однако зритель голосует ногами и рублем, а «Чебурашка 2» посмотрело 10 миллионов зрителей, заявила НСН Елена Драпеко.
Полное финансирование производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и подростков будет производиться на конкурсной основе, отметила в беседе с НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и подростков. Объемы поддержки и приоритетные темы будет ежегодно утверждать Минкульт. Как сообщает «Коммерсант», депутаты поддержали меру единогласно, при этом почти час критиковали качество современного детского кино. Драпеко отметила, что качество кино – вопрос вкуса.
«Раньше производство тоже финансировалось на 100% по постановлению правительства, которое с 1 января перестало действовать. Поэтому мы переписали эти нормы в закон. А споры вокруг творческих достижений или недостижений - постоянные. Кому-то нравится кино, кому-то не нравится. Население проголосовало ногами, как говорится, купив билеты. Десять миллионов человек посмотрело «Чебурашку 2» за новогодние праздники. Кому-то не нравится это кино, говорят, что старые фильмы будет лучше. Это же вопрос вкуса», - заявила она.
Как рассказала собеседница НСН, финансирование проектов будет распределяться на конкурсной основе.
«Объявляется конкурс, тематика этого конкурса и предоставляются проекты, которые защищаются перед экспертными советами. Экспертный совет принимает решение, какие проекты будут профинансированы. При Министерстве культуры сформированы несколько экспертных групп. В них входят видные кинематографисты, общественные деятели, в том числе, к примеру, наш депутат Певцов. Сначала оценивается сценарная заявка, потом уже проект режиссерский, и смотрим, что получилось в результате. И поддерживаем не только в производстве, но и в прокате», - уточнила Драпеко.
Инициатива предусматривает полное госфинансирование художественных фильмов для детей и юношества, эта норма не распространяется на анимацию. При этом депутат подчеркнула, что российские мультфильмы сегодня тоже востребованы за рубежом.
«У нас очень хорошая анимация. Наши мультфильмы во всем мире котируются. Это одна из статей нашего дохода российской кинематографии. Раскупают. «Машу и Медведь» расхватали. Студия анимационного кино «Мельница» производит замечательные фильмы про наших богатырях, они тоже идут нарасхват. Есть, чем гордиться на международных кинофестивалях получаем призы. Также есть и авторская анимация, которая рассчитана на поиск новых путей. Авторское кино тоже финансируется министерством», - сказала она.
Ранее комитет Госдумы по культуре провел совещание, посвященное состоянию российского кинематографа. Поводом стал законопроект, согласно которому Минкульт определяет приоритетные темы для фильмов, претендующих на финансовую поддержку. В рамках совещания обсуждались и другие вопросы. К примеру, депутат Дмитрий Певцов заявил, что «хорошим и глубоким» проектам получить финансирование «очень и очень трудно», тогда как зрительский успех имеют «Чебурашки», которые «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют», напоминает «Радиоточка НСН».
