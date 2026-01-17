Певцов объяснил наличие плохих киноремейков в России
В российском кинематографе проблема неудачных ремейков и экранизаций возникла в том числе из-за отсутствия цензуры на различных этапах производства кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре, актера Дмитрия Певцова.
Он заявил, что недоволен качеством ремейков. По словам депутата, многие из таких картин не несут смысловой нагрузки и не запоминаются музыкальным сопровождением.
Певцов подчеркнул, что законодательные меры, направленные на защиту советских франшиз или ограничение их переработки, малоэффективны, так как существующие ограничения можно обойти за счет формального изменения образов и внешних характеристик персонажей, представления их как новых и не связанных с героями известных проектов.
Ранее продюсер, сценарист и сооснователь компании «Водород» Михаил Врубель в интервью НСН объяснил, что рассказ классической советской и российской истории современным способом является «благодарным занятием» по отношению к сегодняшнему поколению, но ремейки следует выпускать хотя бы через 20 лет после оригинала.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ: В Кабардино-Балкарии предотвратили нападение на полицейских
- МО: ПВО сбили 10 дронов ВСУ
- МО: ВС РФ освободили Приволье и Прилуки
- Умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
- В Великом Новгороде автобус врезался в жилой дом
- Мать раненного в Хорлах 12-летнего ребенка погибла при ударе ВСУ
- В Китае провели имитирующие устранение руководства Тайваня военные учения
- Россиянам назвали категории выплат, которые могут упустить пенсионеры
- Компания «Xiaomi» зарегистрировала товарный знак в РФ
- В МХТ им. Чехова началось прощание с Игорем Золотовицким
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru