Певцов объяснил наличие плохих киноремейков в России

В российском кинематографе проблема неудачных ремейков и экранизаций возникла в том числе из-за отсутствия цензуры на различных этапах производства кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре, актера Дмитрия Певцова.

Он заявил, что недоволен качеством ремейков. По словам депутата, многие из таких картин не несут смысловой нагрузки и не запоминаются музыкальным сопровождением.