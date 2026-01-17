Певцов объяснил наличие плохих киноремейков в России

В российском кинематографе проблема неудачных ремейков и экранизаций возникла в том числе из-за отсутствия цензуры на различных этапах производства кино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре, актера Дмитрия Певцова.

Он заявил, что недоволен качеством ремейков. По словам депутата, многие из таких картин не несут смысловой нагрузки и не запоминаются музыкальным сопровождением.

Индустрия поспорила о «творческой импотенции» из-за ремейков советской классики

Певцов подчеркнул, что законодательные меры, направленные на защиту советских франшиз или ограничение их переработки, малоэффективны, так как существующие ограничения можно обойти за счет формального изменения образов и внешних характеристик персонажей, представления их как новых и не связанных с героями известных проектов.

Ранее продюсер, сценарист и сооснователь компании «Водород» Михаил Врубель в интервью НСН объяснил, что рассказ классической советской и российской истории современным способом является «благодарным занятием» по отношению к сегодняшнему поколению, но ремейки следует выпускать хотя бы через 20 лет после оригинала.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатЦензураКиноАктерДмитрий Певцов

Горячие новости

Все новости

партнеры