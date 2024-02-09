Волочкова заявила, что Джим Керри признавался ей в любви
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о романе с канадско-американским актером Джимом Керри. Откровениями она поделилась в эфире RuTube-шоу «Пусти переночевать».
На момент знакомства с Керри Волочкова состояла в отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым. По словам балерины, актер сразу признался ей в своих чувствах.
Волочкова вспомнила, что они честно сказали друг другу, что не могут быть вместе. По словам балерины, роман с Керри начался после ее расставания с Керимовым. Пара прекратила общение, когда у актера начались новые отношения.
Тверской суд Москвы 2 февраля взыскал с Волочковой 60 тысяч рублей в качестве компенсации судебных расходов ТСЖ «Итальянская улица, дом 4», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru