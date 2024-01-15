В Госдуме призвали россиян бойкотировать выступления Волочковой
Балерину Анастасию Волочкову следует «наказать рублем» после публикации скандального видео, на котором актер Никита Джигурда целует ее в трусы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
«Когда идет речь о безвкусице и вызове публичной морали, само общество может решить бойкотировать подобные мероприятия», — отреагировал он в комментарии NEWS.ru на просьбу общественников отменить шоу балерины.
По мнению Шолохова, хотя все называют Волочкову балериной, ее настоящая профессия – эпатаж. Депутат также добавил, что не пошел бы на ее шоу даже даром.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором Волочкова и Джигурда танцуют у балерины дома. После появления кадров в аккаунте Джигурды артистка возмутилась, что тот не согласовал публикацию с ней, и заявила об окончании их дружбы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru