В Госдуме призвали россиян бойкотировать выступления Волочковой

Балерину Анастасию Волочкову следует «наказать рублем» после публикации скандального видео, на котором актер Никита Джигурда целует ее в трусы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

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«Когда идет речь о безвкусице и вызове публичной морали, само общество может решить бойкотировать подобные мероприятия», — отреагировал он в комментарии NEWS.ru на просьбу общественников отменить шоу балерины.

По мнению Шолохова, хотя все называют Волочкову балериной, ее настоящая профессия – эпатаж. Депутат также добавил, что не пошел бы на ее шоу даже даром.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором Волочкова и Джигурда танцуют у балерины дома. После появления кадров в аккаунте Джигурды артистка возмутилась, что тот не согласовал публикацию с ней, и заявила об окончании их дружбы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ГосдумаНикита ДжигурдаАнастасия Волочкова

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