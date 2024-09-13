Волочкова оскорбила в соцсетях дочь Успенской

Балерина Анастасия Волочкова в своем блоге оскорбила дочь певицы Любови Успенской исполнительницу Pacha Tati (Татьяну Плаксину).

Танцовщица разместила в истории фотографию, на которой Плаксина изображена в период, когда лишилась передних зубов после падения с велосипеда.

«Жуть. Несчастная ведьма», — написала Волочкова.

Кроме того, балерина опубликовала пост с неудачным фото Татьяны Плаксиной.

Ранее Анастасия Волочкова заявила о намерении продать 20 своих квартир в Астрахани. По словам балерины, она устала заниматься содержанием жилья.

