Комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов впервые посетили ДНР
Актеры и комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов приняли участие в концерте на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в честь 80-й годовщины освобождения Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Артисты впервые посетили Донецкую народную республику и пообщались с военными, защищающими регион.
«Хочу сказать о главной особенности: они говорят сердцем, очень душевные люди», — поделился Дорохов.
В свою очередь, Мусагалиев отметил, что комиков вдохновляет, когда люди «улыбаются глазами и сердцем», и это «настоящая награда». Актер поблагодарил военных.
«Очень приятно было сегодня с ними пообщаться», — добавил Мусагалиев.
Артисты приняли участие в большом концерте на мемориальном комплексе. В честь годовщины освобождения Донбасса на «Саур-Могиле» также выступили певец SHAMAN (Ярослав Дронов), Григорий Лепс, Ирина Дубцова, Гоша Куценко и участники специальной военной операции, исполнившие авторские песни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru