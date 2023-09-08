Комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов впервые посетили ДНР

Артисты впервые посетили Донецкую народную республику и пообщались с военными, защищающими регион.

«Хочу сказать о главной особенности: они говорят сердцем, очень душевные люди», — поделился Дорохов.

В свою очередь, Мусагалиев отметил, что комиков вдохновляет, когда люди «улыбаются глазами и сердцем», и это «настоящая награда». Актер поблагодарил военных.

«Очень приятно было сегодня с ними пообщаться», — добавил Мусагалиев.

Артисты приняли участие в большом концерте на мемориальном комплексе. В честь годовщины освобождения Донбасса на «Саур-Могиле» также выступили певец SHAMAN (Ярослав Дронов), Григорий Лепс, Ирина Дубцова, Гоша Куценко и участники специальной военной операции, исполнившие авторские песни.

