Волочкова назвала неудачником артиста Полунина, собравшегося покинуть РФ

Артисту балета Сергею Полунину никто не мешал развиваться в России, но если он собрался уезжать, то «скатертью ему дорожка», заявила балерина Анастасия Волочкова в беседе с NEWS.ru.

По словам Волочковой, Полунину были открыты все дороги и пути для творчества. Она заявила, что были артисты балета, великие мэтры, которые по тем или иным причинам вынужденно уезжали из России. В качестве примера она привела Майю Плесецкую, Рудольфа Нуриева и Галину Уланову. Кроме того, поделилась она, уехать из РФ был вынужден Михаил Барышников, потому что ему не дали развивать здесь свое творчество.