Волочкова назвала неудачником артиста Полунина, собравшегося покинуть РФ
Артисту балета Сергею Полунину никто не мешал развиваться в России, но если он собрался уезжать, то «скатертью ему дорожка», заявила балерина Анастасия Волочкова в беседе с NEWS.ru.
По словам Волочковой, Полунину были открыты все дороги и пути для творчества. Она заявила, что были артисты балета, великие мэтры, которые по тем или иным причинам вынужденно уезжали из России. В качестве примера она привела Майю Плесецкую, Рудольфа Нуриева и Галину Уланову. Кроме того, поделилась она, уехать из РФ был вынужден Михаил Барышников, потому что ему не дали развивать здесь свое творчество.
«Полунину здесь никто и ничего не мешает. Ему все карты здесь были раскрыты, все пути и дороги были открыты. Ну и пока, неудачник, хочется сказать. Скатертью дорожка. Только что он будет делать без России? Это вопрос другой», - сказала Волочкова.
Ранее сообщалось, что некоторые известные российские артисты могут покинуть страну в 2025 году. Среди них – актер Данила Козловский, который после начала спецоперации высказался о происходящем на Украине как о «катастрофе во всех смыслах». Также в списке тех, кто может покинуть Россию в следующем году, – телеведущий Иван Ургант и блогер Анастасия Ивлеева, передает «Радиоточка НСН».
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