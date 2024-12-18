Артист балета Сергей Полунин сообщил о решении уехать из России

Полунин также отметил, что его время в России истекло. Артист рассказал, что еще не знает, куда поедет вместе с семьей.



«Надеюсь только на то, чтобы душа была спокойна и на своем месте, семья была счастлива, и было интересно», - подчеркнул он и добавил, что Россия для него стала домом на многие годы.

Ранее сообщалось, что некоторые известные российские артисты могут покинуть страну в 2025 году. Среди них – актер Данила Козловский, который после начала спецоперации высказался о происходящем на Украине как о «катастрофе во всех смыслах». Также в списке тех, кто может покинуть Россию в следующем году, – телеведущий Иван Ургант и блогер Анастасия Ивлеева, передает «Радиоточка НСН».

