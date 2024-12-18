Артист балета Сергей Полунин сообщил о решении уехать из России
Артист балета Сергей Полунин сообщил, что покинет Россию и отметил, что пока неясно, куда именно он уедет с семьей.
«Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время – и душа чувствует себя не там, где должна быть», - написал он в своих соцсетях.
Полунин также отметил, что его время в России истекло. Артист рассказал, что еще не знает, куда поедет вместе с семьей.
«Надеюсь только на то, чтобы душа была спокойна и на своем месте, семья была счастлива, и было интересно», - подчеркнул он и добавил, что Россия для него стала домом на многие годы.
Ранее сообщалось, что некоторые известные российские артисты могут покинуть страну в 2025 году. Среди них – актер Данила Козловский, который после начала спецоперации высказался о происходящем на Украине как о «катастрофе во всех смыслах». Также в списке тех, кто может покинуть Россию в следующем году, – телеведущий Иван Ургант и блогер Анастасия Ивлеева, передает «Радиоточка НСН».
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