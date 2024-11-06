Опубликовано список артистов, которые могут уехать из России в 2025 году

Также в списке тех, кто может покинуть Россию в следующем году, — телеведущий Иван Ургант и блогер Анастасия Ивлеева. За последний год они не появлялись на российских светских мероприятиях и не возвращались на родное телевидение, отмечает NEWS.ru.

Народная артистка Лия Ахеджакова, после ухода из театра «Современник» в 2023 году, продолжает гастролировать за границей, играя главную роль в спектакле «Мой внук Вениамин». Актриса утверждает, что может продолжать свою деятельность за пределами России, пока «железный занавес» не закрыт. Несмотря на слухи о возможной эмиграции, официальных подтверждений этому также нет.

В 2025 году за границей планируют выступить Леонид Агутин, который отправится с гастролями в Узбекистан в марте, рэпер Баста, который в январе отправится в Дубай, и исполнитель Jony, который в мае будет выступать в Латвии, передает «Радиоточка НСН».

