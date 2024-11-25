Вокалист «Би-2» Лева заявил, что продал квартиру в Москве ради содержания группы

Вокалист российской рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) сообщил, что продал свою квартиру в Москве, чтобы выплачивать зарплату другим участникам коллектива. Об этом он заявил в шоу «Без ретуши».

Майя Санду встретилась с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле в Кишиневе

«Я свое благополучие возложил на жертвенный алтарь и ни капельки об этом не жалею», — сказал он.

По словам музыканта, группа уже начала получать деньги от своей деятельности.

Впервые один из лидеров «Би-2» сообщил о финансовых трудностях коллектива в марте 2024 года. По словам музыканта, группа провела пробный тур по США и Европе, чтобы понять, как работает музыкальная индустрия за рубежом.

В мае этого года президент Молдовы Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства республики некоторым участникам группы, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рок-музыкаБи-2

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