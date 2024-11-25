Вокалист «Би-2» Лева заявил, что продал квартиру в Москве ради содержания группы

«Я свое благополучие возложил на жертвенный алтарь и ни капельки об этом не жалею», — сказал он.

По словам музыканта, группа уже начала получать деньги от своей деятельности.

Впервые один из лидеров «Би-2» сообщил о финансовых трудностях коллектива в марте 2024 года. По словам музыканта, группа провела пробный тур по США и Европе, чтобы понять, как работает музыкальная индустрия за рубежом.

В мае этого года президент Молдовы Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства республики некоторым участникам группы, напоминает «Радиоточка НСН».

