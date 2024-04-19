Вокалист «Би-2» Лева признался, что дрался с первой женой

«Мы друг друга уничтожали. Мы просто дрались», - сказал музыкант в интервью Ирине Шихман (внесена в реестр иноагентов) на YouTube.

Артист вспомнил, что однажды свидетелем потасовки стала его мать. Он отметил, что до сих пор чувствует за собой вину за те события.

Ранее Бортник пожаловался на финансовые проблемы «Би-2» после отъезда из России. Музыкант назвал коллектив банкротом, сообщает «Радиоточка НСН».

