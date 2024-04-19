Вокалист «Би-2» Лева признался, что дрался с первой женой
19 апреля 202400:18
Вокалист российской рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, признан иноагентом в РФ) рассказал о драках с первой супругой Ириной Макеевой.
«Мы друг друга уничтожали. Мы просто дрались», - сказал музыкант в интервью Ирине Шихман (внесена в реестр иноагентов) на YouTube.
Артист вспомнил, что однажды свидетелем потасовки стала его мать. Он отметил, что до сих пор чувствует за собой вину за те события.
Ранее Бортник пожаловался на финансовые проблемы «Би-2» после отъезда из России. Музыкант назвал коллектив банкротом, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru