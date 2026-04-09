Киносказка «Яга на нашу голову» будет представлена в Сингапуре в рамках Фестиваля российского кино. Ленту покажут 24 апреля, передают «Известия». Александр Войтинский признался, что эта новость его обрадовала. Режиссер подчеркнул, что видит свою миссию в том, чтобы объединять людей посредством кино.

«Вся сила людей в том, что они объединяются. Вообще человечество произошло не от того, что зародилось, а потому что люди стали объединяться. Хотя они жили маленькими группами, по 15-20-30 человек. Они долго-долго были очень глупые, ничего не понимали, а потом стали объединяться-объединяться, объединились. И оказалось, что мы можем в космос летать и менять продолжительность жизни, за экологию бороться и так далее. То есть мы изменили весь мир и сами себя, потому что объединились. Это не кино — это миссия, великая, огромная. Собираются миллионы людей и смотрят одно и то же кино, и все наполняются единой эмоцией, чувствами, своей силой, своей мудростью. Это очень здорово, я ради этого и работаю, это же самое главное», — сказал режиссер.

Когда фильм выходит за пределы своей страны, это особенно хорошо, так как это позволяет людям из разных культур понимать друг друга лучше, уверен Войтинский.

«Само собой исчезает какая-то диспропорция, какой-то дисбаланс. Я очень рад, что с такой далекой культурой мы находим какие-то мостики, это вообще прекрасно. Значит, что мы говорим о ценностях, которые нас объединяют, и они также российскому зрителю близки, как и сингапурскому. Фильм же о не о волшебниках, а о людях и об их поведении, о поступках, поэтому там очень трогательная история. И в этом весь смысл, значит, есть эти мостики, на которых мы встретимся однажды. И один из них мы построили», — поделился собеседник НСН.

Ранее Александр Войтинский в разговоре с НСН объяснял, что экранизация сказок в России стала «супержанром», который пришел на смену блокбастерам ушедших зарубежных студий.

