«Китч, пещеры и любовь»: Дмитрий Ревякин объяснил, чем опасны киносказки и отказ от книг
«Чебурашка» и подобные новые фильмы – это китч, от которого надо защищать воспоминания из детства, а стихи писать сегодня не для кого, поскольку люди скоро забудут алфавит и будут радоваться жизни «пещерными криками», сказал в эфире НСН Дмитрий Ревякин.
Музыка: Солнечный день и любовь
Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин в интервью НСН рассказал о новом сольном альбоме, а также объяснил, как относится к современным театральным, литературным и кинотрендам.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
Рок-н-ролльная жизнь будет в выходные бурлить за пределами двух столиц. Отмечающий 40-летие «Калинов мост» сегодня выступит в Курске, а завтра в Воронеже. The Hatters порадуют фанатов в Краснодаре, «Пикник» отправится в Магнитогорск и Челябинск, «КняZz» – в Томск и Кемерово, а Uma2rman зажжет Екатеринбург.
«Комната культуры» и Сергей Бобунец дадут концерты в Петербурге, а в Москву приедет экс-вокалист британской группы Deep Purple Джо Линн Тёрнер.
Дмитрий Ревякин подвел итоги 40-летия группы, а также рассказал о недавно вышедшем сольном альбоме «Opus Amore» и перспективах выхода новой номерной пластинки.
«Это как солнечный и пасмурный день. Сегодня солнечный - 40 лет группе. Хорошо, что группа выстояла, не согнулась. Все-таки нам было тяжело, мы не столичная группа, а группа из провинции. Я очень горжусь тем, что у нас получилось, мы не затерялись среди других музыкантов и постепенно создали свой стиль, свою ауру, музыкальную атмосферу, продолжая творить и заниматься музыкой. При этом мы не относимся у числу групп, которые специально к юбилею выпускают альбомы. У нас как получится, так и сделается альбом. Что касается сольного альбома – это больше личное, там представлена любовная история, воспоминания, рефлексия. Это альбом для спокойного и вдумчивого прослушивания. До этого выходило два альбома, аранжировки к которым тоже делал наш музыкант Александр Владыкин. Первый назывался «Grandi Canzoni. Opus I», второй «Opus Magnum, а сейчас «Opus Amore» - завершение этих опусов, а может и не завершение», - заинтриговал музыкант.
Театр и литература: Подтексты и «пещерный крик»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Дон Жуан» с Никитой Кологривым (на фото) в Театре Эстрады и вернувшийся после перерыва в МДМ мюзикл-рекордсмен «Ничего не бойся, я с тобой».
Театралы Петербурга выбрали «Высокие отношения» с Гошей Куценко, а в Улан-Удэ идут на спектакль «Тысяча и одна ночь».
Дмитрий Ревякин отметил, что его не удивляют вольные интерпретации произведений классиков в театре, и привел в пример «Гамлета».
«Это всегда было. Если, например, первая постановка «Гамлета» была классической, то в следующем веке она уже была с элементами подтекста, двойного дна. В определенный период советской власти «Гамлета» вообще запрещали, потому что фрондирующая интеллигенция могла как-то реагировать на это, как-то это все обсуждать. Потом Любимов на Таганке тоже сделал спектакль с подтекстом, боролся с советской властью, и так далее. Это всегда в театре было, кто как. Правда, мне этот жанр не близок, не знаю, почему так сложилось. Как я ни пытался полюбить театр, ходил и в Новосибирске, и в Москве, но нет», - признался музыкант.
Лидер группы «Калинов мост» также объяснил, почему после выхода в 2023 году сборника стихов «Venceremos!» в 2023 году приостановил выпуск книг.
«Нет, не ждите. Сейчас люди все равно не читают, какой смысл напрягаться, писать стихи, заниматься ритмом, рифмой, образами, метафорами? Это, мне кажется, пустое занятие. Для кого? Этого становится все меньше и меньше, а скоро совсем угаснет. Я думаю, люди скоро забудут алфавит, разучатся писать, читать и будут на каких-то животных рефлексах существовать и общаться, пещерным криком радоваться жизни», - прогнозирует Ревякин.
Кино: Зендея и китч
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе главных премьер романтическая комедия «Вот это драма» с Робертом Паттинсоном и Зендеей (на фото), драма «Хейтер» с Алексеем Серебряковым и Марией Ароновой, семейный фильм «Моя собака – космонавт» и мультфильм «Золушка. Тайна трех желаний».
Дмитрий Ревякин объяснил, почему обилие сказок в российском кинопрокате его не вдохновляет.
«Я не воспринимаю современный кинематограф – «Чебурашку» или еще что-то, для меня это все китч. Я не могу это воспринять как сказку или какое-то произведение, пусть даже лубок, не получается. Я стараюсь с этим никак не пересекаться. Я замракобесился в тех временах, и мне хватает. В детстве мы ходили на сказки Ромма, были прекрасные постановки о царе Салтане, много всего было. В детстве мы читали и «Незнайку», и «Хоттабыча», но я не хочу разрушать свое представление об этом. Я не хочу, чтобы кто-то внедрялся в мое представление, менял меня как-то, надругался над этим, ну зачем? Пока есть возможность, лучше сохранять все то доброе, теплое и настоящее. Лучше это все оборонять», - заключил собеседник НСН.
