Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин в интервью НСН рассказал о новом сольном альбоме, а также объяснил, как относится к современным театральным, литературным и кинотрендам.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

Рок-н-ролльная жизнь будет в выходные бурлить за пределами двух столиц. Отмечающий 40-летие «Калинов мост» сегодня выступит в Курске, а завтра в Воронеже. The Hatters порадуют фанатов в Краснодаре, «Пикник» отправится в Магнитогорск и Челябинск, «КняZz» – в Томск и Кемерово, а Uma2rman зажжет Екатеринбург.

«Комната культуры» и Сергей Бобунец дадут концерты в Петербурге, а в Москву приедет экс-вокалист британской группы Deep Purple Джо Линн Тёрнер.

Дмитрий Ревякин подвел итоги 40-летия группы, а также рассказал о недавно вышедшем сольном альбоме «Opus Amore» и перспективах выхода новой номерной пластинки.

«Это как солнечный и пасмурный день. Сегодня солнечный - 40 лет группе. Хорошо, что группа выстояла, не согнулась. Все-таки нам было тяжело, мы не столичная группа, а группа из провинции. Я очень горжусь тем, что у нас получилось, мы не затерялись среди других музыкантов и постепенно создали свой стиль, свою ауру, музыкальную атмосферу, продолжая творить и заниматься музыкой. При этом мы не относимся у числу групп, которые специально к юбилею выпускают альбомы. У нас как получится, так и сделается альбом. Что касается сольного альбома – это больше личное, там представлена любовная история, воспоминания, рефлексия. Это альбом для спокойного и вдумчивого прослушивания. До этого выходило два альбома, аранжировки к которым тоже делал наш музыкант Александр Владыкин. Первый назывался «Grandi Canzoni. Opus I», второй «Opus Magnum, а сейчас «Opus Amore» - завершение этих опусов, а может и не завершение», - заинтриговал музыкант.

