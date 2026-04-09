Сценарист «Колобков» и «Анфисы» пообещал современные ремейки историй Успенского

Продолжение легендарных мультфильмов заинтересует и маленького зрителя, и окунет в ностальгию фанатов оригинала, заявил НСН Андрей Гаврилов.

Современные технологии позволяют переснять старые сюжеты с более качественной анимацией, это поможет привлечь внимание детей к российским проектам, рассказал сценарист Андрей Гаврилов в беседе с НСН.

Новые детские анимационные сериалы — «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки» появятся онлайн. Оба проекта созданы по мотивам произведений известного детского писателя Эдуарда Успенского. Как сообщает «ON Медиа», сериал «Следствие ведут Колобки» расскажет о приключениях двух братьев‑сыщиков. Второй проект познакомит зрителей с пятилетней Верой и её лучшей подругой — обезьянкой Анфисой. Сценарист проектов Гаврилов рассказал о главных сложностях в создании продолжений советских историй.

«Адаптация шла максимально бережно к первоисточнику, чтобы сохранить атмосферу и персонажей, волшебный мир, созданный Успенским. Единственное, на что пришлось пойти авторской группе и креативному отделу — расширить серии, потому что в оригинале меньше произведений, чем у нас в сериале. Поэтому, сохраняя мир, характер и законы жанра, были дописаны дополнительные сюжеты про приключения девочки Веры и замечательной Анфисы, то же самое касается “Колобков”, потому что по ним еще меньше рассказов. Наш зритель — это дети от 3-4 лет, которые уже могут понять драматургию взаимоотношений веселой обезьянки и любознательной девочки. А для тех, кто помнит оригинальный мультфильм или читал книги Успенского, это будет ностальгическим погружением в привычный мир. Но естественно, что в 21 веке уже есть совсем другие монтажные решения, выросло качество анимации, поэтому мы должны предложить не только конкурентный продукт, но создать эстетическую концепцию, которая понравится детям», — отметил он.

Сценарист добавил, что нейросети пока еще не заменят человека в создании мультфильмов.

«Технологический прогресс не стоит на месте, особенно в последние 50 лет, но пока еще нельзя взять и попросить искусственный интеллект — “сними шикарный фильм, который соберет 2 миллиарда в прокате или создай шикарный мультсериал”. Он не обходится без человека на всех этапах, но может облегчить технические процессы. Однако ИИ не заменит цех визуальных специалистов и не создаст сценарий и не пропишет какую-то интригу. Что будет в будущем, никто не знает. Возможно, мы доживем до восстания машин, как было показано в фильме “Терминатор”», — подчеркнул он.

Ранее президент Ассоциации анимационного кино России, генеральный продюсер группы компаний «Рики» и соавтор сериала «Смешарики» Илья Попов объяснил НСН, почему ИИ не помогают в работе аниматоров.

ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
