Современные технологии позволяют переснять старые сюжеты с более качественной анимацией, это поможет привлечь внимание детей к российским проектам, рассказал сценарист Андрей Гаврилов в беседе с НСН.

Новые детские анимационные сериалы — «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки» появятся онлайн. Оба проекта созданы по мотивам произведений известного детского писателя Эдуарда Успенского. Как сообщает «ON Медиа», сериал «Следствие ведут Колобки» расскажет о приключениях двух братьев‑сыщиков. Второй проект познакомит зрителей с пятилетней Верой и её лучшей подругой — обезьянкой Анфисой. Сценарист проектов Гаврилов рассказал о главных сложностях в создании продолжений советских историй.