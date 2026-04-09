Путин ввел уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за отрицание и одобрение геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает RT.
Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, вносит поправки в несколько статей Уголовного кодекса РФ. За отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также оскорбление памяти жертв, они предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
Кроме того, подписанный главой государства закон устанавливает уголовную ответственность за надругательство над местами захоронения жертв геноцида, а также памятниками и другими мемориальными объектами - до пяти лет лишения свободы.
Ранее Путин подписал закон об установлении 19 апреля Дня памяти жертв геноцида народа СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
