Путин ввел уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа

Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, вносит поправки в несколько статей Уголовного кодекса РФ. За отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также оскорбление памяти жертв, они предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Кроме того, подписанный главой государства закон устанавливает уголовную ответственность за надругательство над местами захоронения жертв геноцида, а также памятниками и другими мемориальными объектами - до пяти лет лишения свободы.

Ранее Путин подписал закон об установлении 19 апреля Дня памяти жертв геноцида народа СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».