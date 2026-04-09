Мишустин: Шесть регионов РФ получат два млрд рублей на обновление медицины
Правительство России направит шести регионам дополнительное финансирование на модернизацию первичного звена здравоохранения. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он уточнил, что речь идёт о Дагестане, Якутии, Краснодарском крае, а также Воронежской, Ивановской и Смоленской областях. Общая сумма, которую эти регионы получат на реализацию необходимых мероприятий, превышает два млрд рублей.
«Решение принято в связи с обращением руководителей этих регионов, заявивших о дополнительной потребности в софинансировании», - заключил глава кабмина.
Ранее Мишустин заявил, что 84 региона РФ получат 10 млрд рублей на развитие IT в здравоохранении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мерц пообещал сохранить единство НАТО вместе с США
- «Рок-н-ролльный аншлаг»: Гитарист «Чайфа» о мюзикле по песням группы
- Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США
- Путин запретил испытательный срок для женщин с детьми до трех лет
- В США умер старейший в мире голубь
- За счет уроков ОБЖ: Как проводить военную подготовку школьников
- Путин ввел уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа
- Актер Глеб Калюжный попал в базу «Миротворца»
- Мишустин: Шесть регионов РФ получат два млрд рублей на обновление медицины
- «Китч, пещеры и любовь»: Дмитрий Ревякин объяснил, чем опасны киносказки и отказ от книг