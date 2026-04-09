В Белом доме назвали раскритиковавшего Трампа актера Клуни военным преступником
В Белом доме назвали военным преступником актёра Джорджа Клуни, который раскритиковал действия президента США Дональда Трампа в Иране. Об этом сообщает RT.
Речь идёт о словах звезды Голливуда на встрече со старшеклассниками в Италии. Как пишет The Independent, 64-летний актёр указал на угрозы американского лидера в адрес Тегерана, отметив, что «если кто-то говорит о намерении уничтожить цивилизацию, то это военное преступление».
В ответ директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что Клуни сам является военным преступником.
«Единственный человек, совершающий военные преступления, — это Джордж Клуни, за его ужасные фильмы и ужасную актерскую игру», - сказал он.
Ранее Трамп поставил Ирану ультиматум, пригрозив, что если не будет сделки, то «безвозвратно погибнет целая цивилизация», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
