В Белом доме назвали раскритиковавшего Трампа актера Клуни военным преступником

Речь идёт о словах звезды Голливуда на встрече со старшеклассниками в Италии. Как пишет The Independent, 64-летний актёр указал на угрозы американского лидера в адрес Тегерана, отметив, что «если кто-то говорит о намерении уничтожить цивилизацию, то это военное преступление».

В ответ директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что Клуни сам является военным преступником.

«Единственный человек, совершающий военные преступления, — это Джордж Клуни, за его ужасные фильмы и ужасную актерскую игру», - сказал он.

Ранее Трамп поставил Ирану ультиматум, пригрозив, что если не будет сделки, то «безвозвратно погибнет целая цивилизация», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».