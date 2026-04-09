«Дешевле вышек»: Чем строители дорог помогут интернет-связи

Если при строительстве дорог и ж/д путей будут прокладывать и интернет-кабели, то это выйдет дешевле, чем строительство отдельных вышек сотовой связи, сказал НСН Леонтий Букштейн.

Обязать строителей железнодорожных путей, автотрасс, трубопроводов и линий электропередачи закладывать каналы для прокладки кабелей связи — разумное решение, которое обойдется дешевле строительства новых сотовых вышек, сказал НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

При прокладке железнодорожных путей, автотрасс, трубопроводов и линий электропередачи планируется предусматривать места для прокладки кабелей связи. С такой просьбой телеком-компании обратились в Минцифры, предложив обязать строителей закладывать соответствующие каналы, пишут «Известия». Букштейн поддержал такую инициативу.

«С теми сетями, которые уже проложены, нет проблем. То, что предлагается для будущих сетей, облегчит работу. В России есть концепция, чтобы связь получили все, в том числе и малые населенные пункты. Это разумное предложение. Думаю, будет и разумное решение. Преодолеть такие препятствия связистам будет сложно. Ничего страшно тяжелого для тех, кто прокладывает трассы, не будет. Здесь речь идет не о трубах огромных диаметров. Это довольно компактный материал, который будет себе лежать и не просить кушать. Это не такие страшно большие затраты по сравнению со строительством вышек», — сказал собеседник НСН.

По его словам, прокладка коммуникаций до отдаленных российских регионов должна производиться не за счет операторов связи, а за счет государства.

«Главная проблема малых регионов — не особо большая коммерческая выгода. Затраты выражаются в больших цифрах, а отдача в любом случае не будет очень высока. Государство в этом случае берет и на себя часть обязательств. Коммуникации должны быть построены за местный или федеральный бюджет», — добавил эксперт.

Ранее Букштейн заявил НСН, что операторы вводят плату за опцию «Безлимитный интернет» на фоне роста стоимости электроэнергии, это не нарушает права граждан.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
