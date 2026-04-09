«С теми сетями, которые уже проложены, нет проблем. То, что предлагается для будущих сетей, облегчит работу. В России есть концепция, чтобы связь получили все, в том числе и малые населенные пункты. Это разумное предложение. Думаю, будет и разумное решение. Преодолеть такие препятствия связистам будет сложно. Ничего страшно тяжелого для тех, кто прокладывает трассы, не будет. Здесь речь идет не о трубах огромных диаметров. Это довольно компактный материал, который будет себе лежать и не просить кушать. Это не такие страшно большие затраты по сравнению со строительством вышек», — сказал собеседник НСН.

По его словам, прокладка коммуникаций до отдаленных российских регионов должна производиться не за счет операторов связи, а за счет государства.



«Главная проблема малых регионов — не особо большая коммерческая выгода. Затраты выражаются в больших цифрах, а отдача в любом случае не будет очень высока. Государство в этом случае берет и на себя часть обязательств. Коммуникации должны быть построены за местный или федеральный бюджет», — добавил эксперт.

