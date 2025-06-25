Никита Кологривый исполнит роль арестанта в сериале «Театральная зона»

Первая серия будет доступна на стриминге с 1 июля. При этом гости Summer Cinema by KION посмотрели ее накануне.

По сюжету режиссер тульского ТЮЗа устраивает «огненную» премьеру и попадает в тюрьму за поджог театра. Единственный способ выйти досрочно для него - поставить «Ромео и Джульетту» с труппой из заключенных и охранников. Однако непримиримая вражда двух кланов превращает репетиции в абсурдные стычки, а сцену — в поле сражения. Никита Кологривый воплотит в проекте местного авторитета Рому, который в душе является большим романтиком, а в роли художественного руководителя театра предстанет Борис Дергачнв.

«Театральная зона» является проектом совместного производства студии KIONFILM и Кинокомпании братьев Андреасян. Режиссером выступил Ашот Кещян, а генеральными продюсерами являются Сарик и Гевонд Андреасяны.

Ранее режиссер и продюсер Александр Войтинский в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал Сарика Андреасяна недооцененным режиссером в профессиональной среде, в котором нуждаются зрители, как в рассказчике.

