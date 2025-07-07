Яна Поплавская назвала ерундой современные версии советских сказок

«Я категорически против осовременивания классики, потому что хочется, чтобы были оригинальные сценарии, а их почему-то все меньше и меньше. При этом сценаристов и молодых режиссеров каждый год выпускают в огромном количестве. Не появилось еще молодых Ролана Быкова, Леонида Нечаева, которые шли всегда в авангарде и были фронтменами детского и семейного кино. Да и зачем заигрывать с совсем юным поколением? Это ерунда, потому что когда мы рожаем ребенка и растим его, мы ему читаем классические сказки, дарим оригинал. Все, что потом изменяется и подделывается, — это лишь калька», — сказала Поплавская на фестивале «В кругу семьи» в Ярославле.

Ранее народный артист России Николай Бурляев призвал современных режиссеров снимать новые картины, а не создавать ремейки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

