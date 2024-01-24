Модель украинского происхождения победила в конкурсе «Мисс Япония»

Девушка стала первой «Мисс Япония», родившейся за пределами Страны восходящего солнца. В возрасте пяти лет будущая модель вместе с матерью переехала из украинского Тернополя.

Издание отметило, что решение о присуждении титула Сиино вызвало недовольство некоторых пользователей соцсетей.

Конкурс «Мисс Япония» проводится с 1950 года. Первой победительницей стала Фудзико Ямамото. Впоследствии она стала актрисой и снялась в более чем 100 картинах.

В декабре 2023 года представительница Албании Дрита Зири победила на международном конкурсе красоты «Мисс Земля», напоминает «Радиоточка НСН».

