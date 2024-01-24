Модель украинского происхождения победила в конкурсе «Мисс Япония»
Модель с украинскими корнями Каролина Сиино стала победительницей конкурса красоты «Мисс Япония-2024». Об этом пишет издание Tokyo Weekender.
Девушка стала первой «Мисс Япония», родившейся за пределами Страны восходящего солнца. В возрасте пяти лет будущая модель вместе с матерью переехала из украинского Тернополя.
Издание отметило, что решение о присуждении титула Сиино вызвало недовольство некоторых пользователей соцсетей.
Конкурс «Мисс Япония» проводится с 1950 года. Первой победительницей стала Фудзико Ямамото. Впоследствии она стала актрисой и снялась в более чем 100 картинах.
В декабре 2023 года представительница Албании Дрита Зири победила на международном конкурсе красоты «Мисс Земля», напоминает «Радиоточка НСН».
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