Актриса Марго Робби выпустит книгу с нарядами Барби
Актриса Марго Робби и ее стилист Эндрю Мукамаль планируют выпустить книгу с образами из мирового промо-тура фильма «Барби», сообщил стилист в своих соцсетях.
Книга будет называться «Барби: мировой тур», она увидит свет 8 марта. На обложке изображена Марго Робби в образе куклы Барби. Актриса одета в блестящий топ, розовый твидовый костюм Chanel и туфли на каблуках.
«Эта книга — плод любви. Она посвящена всем любителям Барби и поклонникам моды во всем мире», - написал Мукамаль.
Кинокартина «Барби» установила новый рекорд США по выручке, заработав за первый понедельник проката 26 млн долларов, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru