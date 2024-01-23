Актриса Марго Робби выпустит книгу с нарядами Барби

Книга будет называться «Барби: мировой тур», она увидит свет 8 марта. На обложке изображена Марго Робби в образе куклы Барби. Актриса одета в блестящий топ, розовый твидовый костюм Chanel и туфли на каблуках.

«Эта книга — плод любви. Она посвящена всем любителям Барби и поклонникам моды во всем мире», - написал Мукамаль.

Кинокартина «Барби» установила новый рекорд США по выручке, заработав за первый понедельник проката 26 млн долларов, отмечает RT.

