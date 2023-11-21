Военкомат Марий Эл подтвердил гибель звукорежиссера «Реальных пацанов» в СВО
Звукооператор сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков погиб в ходе спецоперации, подтвердил портал 59.RU со ссылкой на военный комиссариат республики Марий Эл.
По данным издания, также о гибели 44-летнего уроженца села Кужмара Звениговского района рассказывали в соцсети «ВКонтакте». Знакомые Ушакова уточнили, что он отправился в зону СВО в качестве добровольца в сентябре 2023 года. О том, что мужчина погиб, стало известно в октябре.
Компания Good Story Media, которая выпускает сериал «Реальные пацаны», в своих соцсетях заявила, что последняя сцена проекта «посвящается Валентину Ушакову, погибшему в СВО».
Ранее в эфир вышла заключительная серия последнего сезона сериала «Реальные пацаны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ней главный герой Колян и его друзья приехали в госпиталь к раненым участникам спецоперации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru