Умер актер из сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин
Актер Василий Масалитин умер на 33-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях сообщил коллега артиста Владислав Косенков.
Масалитин ушел из жизни еще в середине февраля, пишет РИА ФАН. Косенков указал, что причиной смерти актера мог стать тромб после операции на ноге.
По данным агентства Regnum, Масалитин умер в одной из столичных больниц. Актера готовили к операции и ввели в наркоз, из которого мужчина не вышел. Следственный комитет начал проверку по статье «Убийство», тело Масалитина было направлено на экспертизу.
Василий Масалитин известен по эпизодическим ролям в российских сериалах «Реальные пацаны», «След», «Измены», «Ольга» и других, пишет «Свободная пресса». Также актер снимался в телешоу «Пусть говорят» и «Жить здорово».
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