Умер актер из сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин

Масалитин ушел из жизни еще в середине февраля, пишет РИА ФАН. Косенков указал, что причиной смерти актера мог стать тромб после операции на ноге.

По данным агентства Regnum, Масалитин умер в одной из столичных больниц. Актера готовили к операции и ввели в наркоз, из которого мужчина не вышел. Следственный комитет начал проверку по статье «Убийство», тело Масалитина было направлено на экспертизу.

Василий Масалитин известен по эпизодическим ролям в российских сериалах «Реальные пацаны», «След», «Измены», «Ольга» и других, пишет «Свободная пресса». Также актер снимался в телешоу «Пусть говорят» и «Жить здорово».

