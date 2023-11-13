Звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» погиб в зоне СВО

Отмечается, что 44-летний Ушаков в сентябре отправился добровольцем в зону СВО. Вскоре мужчина пропал без вести, а в октябре его объявили погибшим.

«По словам знакомых, он получил тяжелое ранение ног из-за гранаты, сброшенной с дрона», — говорится в сообщении.

Сообщество «Регион 12» уточняет, что Ушаков погиб во время транспортировки из-за повторного сброса гранаты.

Звукорежиссеру посвятили последнюю серию сериала «Реальные пацаны». В ней главные герои посещают участников спецоперации в госпитале, отмечает «Свободная пресса».

