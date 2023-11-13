Звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» погиб в зоне СВО
Звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в группе «Регион 12» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что 44-летний Ушаков в сентябре отправился добровольцем в зону СВО. Вскоре мужчина пропал без вести, а в октябре его объявили погибшим.
«По словам знакомых, он получил тяжелое ранение ног из-за гранаты, сброшенной с дрона», — говорится в сообщении.
Сообщество «Регион 12» уточняет, что Ушаков погиб во время транспортировки из-за повторного сброса гранаты.
Звукорежиссеру посвятили последнюю серию сериала «Реальные пацаны». В ней главные герои посещают участников спецоперации в госпитале, отмечает «Свободная пресса».
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