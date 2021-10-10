Во «Властелине колец» появится чернокожий хоббит

Британский чернокожий актер Ленни Генри сыграет хоббита в новом сериале «Властелин колец» от Amazon. Об этом артист сообщил в радиоэфире «Би-би-си».

Таким образом, в серии произведений по творчеству Джона Толкина впервые появится чернокожий хоббит.

«Я черный хоббит, это блестяще», — сказал Генри.

В своем интервью он заявил, что сериал «Властелин колец» — это масштабный проект, в котором задействовано большое количество профессионалов.

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Ранее стало известно, что сериал «Властелин колец» обойдется создателям в $465 млн. Создание первого сезона сериала «Властелин колец» может стать самым дорогим в истории. По данным издания The Hollywood Reporter, съемки и весь подготовительный процесс обойдутся кинокомпании Amazon Studios 465 миллионов долларов.



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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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