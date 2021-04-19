СМИ: Сериал «Властелин колец» обойдется создателям в $465 млн
Создание первого сезона сериала «Властелин колец» может стать самым дорогим в истории. По данным издания The Hollywood Reporter, съемки и весь подготовительный процесс обойдутся кинокомпании Amazon Studios 465 миллионов долларов.
Для сравнения издание приводит стоимость одного сезона «Игры престолов», который обходился HBO примерно в 100 миллионов долларов.
По словам министра экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарта Нэша, сериал «Властелин колец» действительно станет самым дорогим из когда-либо созданных тв-шоу.
В декабре 2020 года в Новой Зеландии завершились съемки проекта.
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