Во Владивостоке открылась выставка поднятых со дна исторических артефактов
Выставка «Восток» под водой» с поднятыми с морского дна артефактами истории Дальнего Востока России открылась в филиале Музея Арсеньева во Владивостоке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.
Отмечается, что среди экспонатов можно будет увидеть фрагмент крейсера - участника Цусимского сражения. По словам главного хранителя музея Максима Якупова, можно будет также увидеть, в частности, предметы с места боев у озера Хасан 1938 года. Выставка будет идти до 12 ноября.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за лето этого года московские музеи и выставочные залы открыли больше 100 новых выставок, передает «Радиоточка НСН».
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