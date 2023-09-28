Во Владивостоке открылась выставка поднятых со дна исторических артефактов

Отмечается, что среди экспонатов можно будет увидеть фрагмент крейсера - участника Цусимского сражения. По словам главного хранителя музея Максима Якупова, можно будет также увидеть, в частности, предметы с места боев у озера Хасан 1938 года. Выставка будет идти до 12 ноября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за лето этого года московские музеи и выставочные залы открыли больше 100 новых выставок, передает «Радиоточка НСН».

