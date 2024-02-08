Во Владивостоке не стали отменять концерт Дианы Арбениной

Как сообщили агентству, организация не получала никаких рекомендательных писем об отмене мероприятия.

«Много чего говорят, ничего не отменили, все в порядке. Мы едем в дальневосточный тур. У нас заряжена и площадка, и техническое обеспечение», — указал представитель организатора.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков призвал отменить запланированные в городе концерты Дианы Арбениной, а также певицы Кристины Орбакайте. Градоначальник направил организаторам письма, в которых изложил свою позицию, пишет RT. Позже стало известно, что выступление Орбакайте отменили.

