Во Владивостоке не стали отменять концерт Дианы Арбениной
Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» во Владивостоке, запланированный на 27 февраля, состоится. Об этом пишет PrimaMedia, ссылаясь на представителя организатора гастролей компании «Клевер Смайл».
Как сообщили агентству, организация не получала никаких рекомендательных писем об отмене мероприятия.
«Много чего говорят, ничего не отменили, все в порядке. Мы едем в дальневосточный тур. У нас заряжена и площадка, и техническое обеспечение», — указал представитель организатора.
Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков призвал отменить запланированные в городе концерты Дианы Арбениной, а также певицы Кристины Орбакайте. Градоначальник направил организаторам письма, в которых изложил свою позицию, пишет RT. Позже стало известно, что выступление Орбакайте отменили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru