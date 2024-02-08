Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте

Роспотребнадзор назвал ситуацию с корью в России спокойной Интервью Путина Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу СМИ: Российский президент может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля Вице-президент «Опоры России» считает, что российские компании не смогли заменить бюджетную IKEA, и ее возвращение было бы не лишним МИД РФ сообщил о начале работы по организации конкурса «Интервидение»