Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте

Концерт певицы, заслуженной артистки России Кристины Орбакайте во Владивостоке отменен. Об этом сообщает ТАСС.

Приостановлена продажа билетов на концерт Орбакайте во Владивостоке

Выступление должно было состояться 19 марта в концертном зале Fesco Hall.

«Концерт отменен. Мы сами приняли такое решение — площадка и организатор», — сообщили агентству в Fesco Hall.

Ранее общественное движение «Культурный фронт России» потребовало отменить выступление Орбакайте во Владивостоке. Глава города Константин Шестаков призвал организаторов отказаться от проведения мероприятия. Позже продажу билетов на концерт Орбакайте приостановили, пишет Ura.ru.

Во вторник стало известно об отмене мартовского гастрольного тура Кристины Орбакайте по городам Сибири, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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