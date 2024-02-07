Мэр Владивостока призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной
Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал организаторов отменить концерты певицы Кристины Орбакайте и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, которые запланированы в городе на февраль и март.
Власти заявили, что к ним обратились представители движения «Культурный фронт России».
Ранее стало известно, что концерты Орбакайте начали отменять в разных городах России. Так, выступления артистки были отменены в Красноярске, Иркутске и Братске. Год назад же общественники требовали проверить ее на предмет финансирования ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Арбенина объявила, что в 2024 году «Ночные снайперы» планируют выпустить новый альбом «Улисс».
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