МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж

«МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений», - говорится в сообщении на сайте.

Также отмечается, что МХАТ не исключает спектакль из репертуара совсем, а переносит его на неопределенный срок.

Напомним, премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. В постановке о молодости Иосифа Джугашвили роль певицы Бэллы Шанталь сыграла телезвезда Ольга Бузова. Спектакль вызвал резонанс в профессиональном сообществе и у публики. С момента премьеры постановку переносят уже во второй раз. Ранее спектакли, которые должны были состояться 17 и 18 сентября, переносили на неопределенный срок из-за выборов в Госдуму.

