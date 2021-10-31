МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж
Спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой во МХАТе переносится со 2 ноября на неопределенный срок. Решение об отмене постановки генеральный директор театра Владимир Кехман принял из-за плохих продаж билетов в период карантина. Об этом сообщается на официальном сайте театра.
«МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений», - говорится в сообщении на сайте.
Также отмечается, что МХАТ не исключает спектакль из репертуара совсем, а переносит его на неопределенный срок.
Напомним, премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. В постановке о молодости Иосифа Джугашвили роль певицы Бэллы Шанталь сыграла телезвезда Ольга Бузова. Спектакль вызвал резонанс в профессиональном сообществе и у публики. С момента премьеры постановку переносят уже во второй раз. Ранее спектакли, которые должны были состояться 17 и 18 сентября, переносили на неопределенный срок из-за выборов в Госдуму.
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