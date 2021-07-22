Кортнев объяснил, почему МХАТ отменил спектакли с Бузовой
Лидер группы «Несчастный случай» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Врачей в Перми поймали на продаже поддельных справок о вакцинации.
По данным полиции, сотрудники коммерческой клиники в Перми подделывали справки. Силовики установили около 50 преступлений, среди них — фальсификации справок о прохождении вакцинации.
Алексей Кортнев: «Самое удивительное, что эта новость к нам пришла только из Перми. Как только в Москве начали вводить драконовские меры с QR-кодами, как тут же в сети посыпались предложения о покупке поддельных всяких справок. И только в Перми эти люди умудрились попасться, хотя справки подделывают по всей Руси Великой! Дорогие силовые структуры, во всех остальных городах, кроме Перми берите пример со своих пермских коллег. Они – молодцы, а вы – отстаете», - сказал артист.
Курс евро впервые опустился ниже 87 рублей с 6 июля.
Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. Европейская валюта упала опустилась ниже 87 рублей впервые с 6 июля.
Алексей Кортнев: «Вот это поразительная новость! Кому важно, что он опустился ниже именно 87 рублей? А когда он опуститься ниже 85 рублей, например, или ниже 80? Чего они так привязались к этим 87 рублям, не понимаю», - пошутил музыкант.
МХАТ перенесет показы спектакля с Бузовой на неопределенный срок
«Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова. Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе, и моими политическими противниками. Я с ним даже не советовался на эту тему, просто я слышал, что он решил спектакль перенести», — заявил заместитель художественного руководителя учреждения Захар Прилепин. По его мнению, в случае показа постановки перед днем выборов «шум будет стоять с утра до вечера».
Алексей Кортнев: «Наверное, МХАТ решил выждать, пока Бузову полюбят миллионы, во-вторых, может быть она станет заслуженной или даже, упаси Бог, народной артисткой РФ. Тогда она явиться вновь на сцену МХАТа в блеске и славе и уже с новым статусом. Тогда уж никто не посмеет сказать ничего плохого о спектаклях с Бузовой», - прокомментировал лидер коллектива Радиоточке НСН.
Укупник расстроился из-за отмены штампов о браке и детях в паспортах
«Я думаю, сейчас — с введением QR-кодов, всяких личных кабинетов и вообще цифровизации — все идет к тому, что паспорта в таком виде вообще могут отменить. Мне будет жаль, если наш паспорт отменят», — заключил Укупник.
Алексей Кортнев: «Что еще можно услышать от человека, который лет 25 назад спел «я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт». Вот о чем так сожалеет Аркадий, о том, что цифровой паспорт съесть перед ЗАГСом будет невозможно», - добавил музыкант.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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