Кортнев объяснил, почему МХАТ отменил спектакли с Бузовой

Алексей Кортнев: «Самое удивительное, что эта новость к нам пришла только из Перми. Как только в Москве начали вводить драконовские меры с QR-кодами, как тут же в сети посыпались предложения о покупке поддельных всяких справок. И только в Перми эти люди умудрились попасться, хотя справки подделывают по всей Руси Великой! Дорогие силовые структуры, во всех остальных городах, кроме Перми берите пример со своих пермских коллег. Они – молодцы, а вы – отстаете», - сказал артист.

