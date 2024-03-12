Внучку певицы Валерии увезли в больницу на скорой помощи
Внучке российской певицы Валерии понадобилась помощь медиков. Об этом в своих соцсетях сообщила жена ее сына Арсения Шульгина Лиана.
Невестка исполнительницы поделилась фотографиями кареты скорой помощи и своей дочери Селин, которая лежит на больничной кровати. О причине госпитализации Лиана не рассказала.
«Когда болеют детки - это разрыв сердца», - написала девушка.
Ранее певица Любовь Успенская заявила, что недавно переболела коронавирусом. Исполнительница призналась, что после этого волновалась перед выходом на сцену и боялась возможных проблем с голосом, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru