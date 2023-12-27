Коста Лакоста и Валерия перепели хит «Смысловых галлюцинаций» «Вечно молодой»
Исполнитель Коста Лакоста и певица Валерия перепели композицию группы «Смысловые галлюцинации» «Вечно молодой».
Артисты представили известную песню уральских рокеров в новой аранжировке. Новинка стала одним из экспериментов новогоднего шоу «VK под шубой-2», которое выйдет в преддверии праздника в сервисе «VK Видео».
Ранее стало известно, что в проекте «VK под шубой-2» примут участие актеры Сергей Бурунов и Михаил Полицеймако, исполнители Лев Лещенко, Баста, Стас Михайлов, Владимир Пресняков, GONE.Fludd, SQWOZ BAB, певицы Пелагея, Анет Сай, Анна Седокова, группы «Иванушки International» и «Дискотека Авария», а также многие другие артисты и блогеры, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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