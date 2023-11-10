Внучка Юрия Соломина опровергла информацию об ухудшении его состояния

Внучка художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина заявила, что информация об ухудшении его состояния не соответствует действительности, сообщает RT.

Худрук Малого театра Юрий Соломин переведён из реанимации в обычную палату

По её словам, у народного артиста СССР были сложности с левой частью тела, однако в настоящее время левая рука и нога двигаются нормально, проблемы с памятью и речью отсутствуют.

«Юрий Мефодьевич всех узнаёт, все факты воспринимает и помнит», — сказала родственница актёра.

Ранее директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что у Юрия Соломина диагностировали инсульт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
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