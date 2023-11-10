Внучка Юрия Соломина опровергла информацию об ухудшении его состояния

По её словам, у народного артиста СССР были сложности с левой частью тела, однако в настоящее время левая рука и нога двигаются нормально, проблемы с памятью и речью отсутствуют.

«Юрий Мефодьевич всех узнаёт, все факты воспринимает и помнит», — сказала родственница актёра.

Ранее директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что у Юрия Соломина диагностировали инсульт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

