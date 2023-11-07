Худрук Малого театра Юрий Соломин переведён из реанимации в обычную палату
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин переведён из отделения реанимации в обычную больничную палату. Об этом рассказала RT внучка Народного артиста СССР.
По словам родственницы актёра и режиссёра, его состояние стабилизировано, медики дают благоприятный прогноз. Как уточнила внучка, нынешнее ухудшение состояния здоровья обострило некоторые старые травмы. Точный диагноз будет поставлен позднее.
О госпитализации 88-летнего Юрия Соломина стало известно в понедельник, 6 ноября. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», артист потерял сознание на улице, когда хотел сесть в автомобиль, чтобы отправиться в театр.
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