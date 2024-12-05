Алексей Варламов стал победителем литературной премии «Большая книга»

Победителем премии «Большая книга» стал автор романа «Одсун» Алексей Варламов. Об этом сообщило РИА Новости.

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Автобиография «Моя жизнь: изгнания» скульптора и художника Михаила Шемякина заняла второе место, третье место досталось сборнику рассказов «Собаки и другие люди» Захара Прилепина.

Ранее победителем читательского голосования «Большой книги» стала степная сага «Улан Далай» Натальи Илишкиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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