Власти Франции решили оставить себе две картины из коллекции Морозовых
Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции. Об этом сообщило агентство France Presse, сославшись на минкульт Франции в субботу, 9 апреля.
Одна из картин, которая входит в собрание российского бизнесмена, оставят на французской земле, «пока активы ее владельца <…> будут замороженными». Полотно из Днепропетровского музея изобразительных искусств не планируют возвращать до смягчения ситуации с военной спецоперацией в Донбассе, из-за небезопасной транспортировки, пишут «Известия».
Организаторами выставки «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» с российской стороны стали Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и Государственная Третьяковская галерея.
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