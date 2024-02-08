Власти Эстонии запретили концерт Клавы Коки

Это произошло из-за того, что артистка не осудила действия российских властей на Украине. Как отмечает издание, артистов, поддерживающих специальную военную операцию, в страну не пускают. МВД Эстонии оставляет за собой такое право, даже если у музыкантов есть виза и другие документы, разрешающие въезд.

Более того, Клаве Коке закрыли въезд в Эстонию до 2027 года.

Ранее Клава Кока поймала Леди Гагу на плагиате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

