Власти Эстонии запретили концерт Клавы Коки
В Эстонии запретили концерт российской исполнительницы Клавы Коки, который должен был состояться 29 марта в Таллине, сообщает Postimees.
Это произошло из-за того, что артистка не осудила действия российских властей на Украине. Как отмечает издание, артистов, поддерживающих специальную военную операцию, в страну не пускают. МВД Эстонии оставляет за собой такое право, даже если у музыкантов есть виза и другие документы, разрешающие въезд.
Более того, Клаве Коке закрыли въезд в Эстонию до 2027 года.
Ранее Клава Кока поймала Леди Гагу на плагиате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приостановлена продажа билетов на концерт Орбакайте во Владивостоке
- Во Франции назвали угрозы ЕС в адрес Карлсона немыслимыми
- Эксперт: для первого путешествия по России стоит выбрать Санкт-Петербург
- Власти Эстонии запретили концерт Клавы Коки
- Журналист Карлсон сообщил, когда выйдет интервью с Путиным
- Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах
- СМИ: Европа готова к разделу Украины в случае поражения ВСУ
- СМИ: на энергоблоке японской АЭС «Цурага» наблюдается дым
- Вучич: Украинцы в Сербии больше русских поддерживают Путина
- Валуев: Шутки Галкина стали плоскими
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru