СМИ: Анну Asti в фильме ТНТ заменит Клава Кока
Певица Клава Кока заменит Анну Asti в фильме телеканала ТНТ «Иван Васильевич меняет все», сообщает Telegram-канала Mash.
Артистка Анна Asti ранее выступила на «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой и столкнулась с критикой. За этим последовала отмена выступлений в «Барвиха Luxury Village» и клубе Gipsy. Также СМИ сообщали о том, что исполнительницу могут лишить гражданства России, которое она получила в этом году. В аналогичной ситуации после вечеринки в «Мутаборе» оказался и народный артист РФ Филипп Киркоров. Сцены фильма ТНТ с ним тоже переснимут с актером Никитой Кологривым.
По информации авторов канала, Клава Кока сыграет роль куклы, которую ранее исполнила Анна Asti. С заменой Киркорова ситуация получилась более сложной: артист играл в фильме Петра I, Никиту Кологривого же уговорили сыграть Людовика XVI. Из-за подобных изменений команда проекта была вынуждена не только заново снимать фрагменты фильма, но и переписывать сценарий.
Ранее стало известно, что вместо Анны Asti в «Барвиха Luxury Village» выступит Люся Чеботина, передает «Радиоточка НСН».
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