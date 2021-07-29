Актер Стеклов госпитализирован с COVD-19

73-летний российский актер театра и кино Владимир Стеклов госпитализирован в среду в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус.

У артиста поднялась температура, он потерял сознание, дочь вызвала ему скорую, сообщает РЕН ТВ. Медики забрали его с дыхательной недостаточностью и пневмонией.

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На счету Владимира Стеклова более 150 ролей и фильмах и сериалах.

За последние сутки в России зафиксировано 23 270 новых случая COVID-19. Умерли 799 пациентов, это повторение самого высокого показателя за время пандемии, пишет «Свободная пресса».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАктеры
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