Актер Стеклов госпитализирован с COVD-19

73-летний российский актер театра и кино Владимир Стеклов госпитализирован в среду в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус.

У артиста поднялась температура, он потерял сознание, дочь вызвала ему скорую, сообщает РЕН ТВ. Медики забрали его с дыхательной недостаточностью и пневмонией.