Актер Стеклов госпитализирован с COVD-19
73-летний российский актер театра и кино Владимир Стеклов госпитализирован в среду в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус.
У артиста поднялась температура, он потерял сознание, дочь вызвала ему скорую, сообщает РЕН ТВ. Медики забрали его с дыхательной недостаточностью и пневмонией.
На счету Владимира Стеклова более 150 ролей и фильмах и сериалах.
За последние сутки в России зафиксировано 23 270 новых случая COVID-19. Умерли 799 пациентов, это повторение самого высокого показателя за время пандемии, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru