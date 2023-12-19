Владимира Познера заметили на рождественском ужине в Москве
Телеведущий Владимир Познер стал приглашенной звездой рождественского ужина книжного сервиса «Букмейт». Мероприятие состоялось в понедельник, 18 декабря, сообщило издание РБК.
В особняке на Волхонке в центре Москвы собрались журналисты, звезды шоу-бизнеса и блогеры. Познер прочел гостям рассказ американского писателя О'Генри «Дары волхвов».
На ужине также присутствовала супруга телеведущего кинопродюсер Надежда Соловьева.
В 2022 году авторская передача журналиста «Познер» перестала выходить в эфире Первого канала. Согласно официальной версии, причиной закрытия стала необходимость сокращения количества развлекательного контента.
Ранее телеведущий Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с Первого канала. Он признался, что соглашается практически на любые предложения, передает «Радиоточка НСН».
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