Владимира Познера заметили на рождественском ужине в Москве

В особняке на Волхонке в центре Москвы собрались журналисты, звезды шоу-бизнеса и блогеры. Познер прочел гостям рассказ американского писателя О'Генри «Дары волхвов».

На ужине также присутствовала супруга телеведущего кинопродюсер Надежда Соловьева.

В 2022 году авторская передача журналиста «Познер» перестала выходить в эфире Первого канала. Согласно официальной версии, причиной закрытия стала необходимость сокращения количества развлекательного контента.

Ранее телеведущий Иван Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с Первого канала. Он признался, что соглашается практически на любые предложения, передает «Радиоточка НСН».

