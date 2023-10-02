«Я — Россия, он — элита»: Ургант поделился впечатлениями о работе с Познером
Актер и телеведущий Иван Ургант разместил ответ на недавний анонс его выступления в Дубае с журналистом Владимиром Познером в своем Telegram-канале.
В афише указывалось, что Ургант и Познер представляют современную российскую интеллектуальную элиту. Ургант отметил, что он символизирует Россию, а Познер — элиту. «По традиции начнем с интервью. Потом наша любимая часть — ответы на доносы! Приходите», — завил шоумен.
Кроме того, в афише сообщается, что мероприятие «Путешествия Урганта и Познера» (одноименная телепередача выходила на Первом канале с 2008 по 2011 год и посвящалась культуре разных стран) состоится 29 октября. Ургант ранее заявлял, что их с Познером выступления на Кипре и в Дубае, которые планировались в конце февраля, перенеслись на осень. Неизвестно, связана ли с ними нынешняя афиша.
Ранее сообщалось, что Ургант впервые за долгое время вышел в свет. Он стал гостем превью международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич назвал вступление в Евросоюз приоритетом для Сербии
- WSJ: у Пентагона осталось $5,2 миллиарда на помощь Украине
- В Нидерландах заявили о нехватке мест для приема украинских беженцев
- В Госдепе заявили о заморозке оборонных контрактов, связанных с Украиной
- В США усомнились, что Путин примет участие в саммите АТЭС
- Движение по Крымскому мосту приостановили до утра 3 октября
- Глава МОК отверг упреки в двойных стандартах из-за нейтрального статуса россиян
- Во Франции зафиксировали рекордную для октября жару
- При пожаре в Курской области погибли женщина и двое детей
- «Я — Россия, он — элита»: Ургант поделился впечатлениями о работе с Познером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru