«Я — Россия, он — элита»: Ургант поделился впечатлениями о работе с Познером

В афише указывалось, что Ургант и Познер представляют современную российскую интеллектуальную элиту. Ургант отметил, что он символизирует Россию, а Познер — элиту. «По традиции начнем с интервью. Потом наша любимая часть — ответы на доносы! Приходите», — завил шоумен.

Кроме того, в афише сообщается, что мероприятие «Путешествия Урганта и Познера» (одноименная телепередача выходила на Первом канале с 2008 по 2011 год и посвящалась культуре разных стран) состоится 29 октября. Ургант ранее заявлял, что их с Познером выступления на Кипре и в Дубае, которые планировались в конце февраля, перенеслись на осень. Неизвестно, связана ли с ними нынешняя афиша.

Ранее сообщалось, что Ургант впервые за долгое время вышел в свет. Он стал гостем превью международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

