«Школа выживания»: Фильмы-миллиардеры не избавили кинотеатры от долгов

Российские фильмы-миллиардеры, которые успешно были представлены в начале года, не спасли кинотеатры от долгов, а предстоящее провальное лето только усугубит ситуацию, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН.

Посещаемость российских кинотеатров, решивших в период с 18 апреля по 12 мая полностью отказаться от «параллельного проката» зарубежного кино, в период длинных майских выходных снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, в пиковый период с 9 по 12 мая на сеансы пришло 1,4 млн зрителей, в то время как с 4 по 9 мая 2023 года — 1,9 млн человек, пишет «Коммерсант».