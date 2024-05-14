«Зритель не пришел»: Отказ от «пиратских» фильмов не оправдал надежды кинотеатров
Роман Исаев заявил НСН, что кинотеатры не смогли привлечь зрителя мощными новинками в майские праздники, российские картины собрали меньше прогнозов.
Кинотеатры не смогли предложить мощные новинки в прошедшие майские праздники, поэтому зритель выбрал другой вид досуга, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН. По его словам, ставка на российские картины себя не оправдала.
Посещаемость российских кинотеатров, решивших в период с 18 апреля по 12 мая полностью отказаться от «параллельного проката» зарубежного кино, в период длинных майских выходных снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, в пиковый период с 9 по 12 мая на сеансы пришло 1,4 млн зрителей, в то время как с 4 по 9 мая 2023 года — 1,9 млн человек, пишет «Коммерсант».
«Это абсолютная закономерность. Когда кинотеатры не предлагают зрителю разнообразный и интересный репертуар, зритель не приходит и находит для себя иные виды досуга. Тот репертуар, который был предложен на период майских праздников, был представлен в разных жанрах, но для удовлетворения спроса зрителя этого оказалось недостаточно. Например, фильм «Сто лет тому вперед» кому-то нравится, кому-то – нет, потому что такая деликатная тема для нашей аудитории, вольный ремейк советского фильма. Был военный фильм «Блиндаж» и ряд жанровых проектов. Не было на майских праздниках нового и свежего локомотива, который вел бы зрителей в кинотеатры. Поэтому результаты вполне закономерны, несмотря на плохую погоду, которая могла бы помочь кинотеатрам в случае наличия мощных новинок, как это всегда было в мае прошлых лет», - рассказал он.
Исаев подчеркнул, что отказ от «пиратских» фильмов в пользу российских картин не оправдал ожиданий кинотеатров.
«Тот эксперимент, который был призван освободить все экранное время для российских проектов, результата не дал. Зрителю фильмы «зашли» в скромном формате. Результат ожидался совсем другой, предполагалось, что «Сто лет тому вперед» за две-три недели проката соберет хотя бы 2,5 миллиарда рублей. Пока фильм собрал только один с небольшим. Предполагалось, что «Блиндаж» соберет хотя бы 500 миллионов рублей. К сожалению, эти картины далеки от прогнозов, ради которых этот эксперимент и начинался», - подытожил собеседник НСН.
Сегодня 99% российских кинотеатров добровольно отказываются от «пиратского» контента, так как на него приходится не более 10% от годового оборота, заявил ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков «Радиоточке НСН».
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