«Зритель не пришел»: Отказ от «пиратских» фильмов не оправдал надежды кинотеатров

Кинотеатры не смогли предложить мощные новинки в прошедшие майские праздники, поэтому зритель выбрал другой вид досуга, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН. По его словам, ставка на российские картины себя не оправдала.

Посещаемость российских кинотеатров, решивших в период с 18 апреля по 12 мая полностью отказаться от «параллельного проката» зарубежного кино, в период длинных майских выходных снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, в пиковый период с 9 по 12 мая на сеансы пришло 1,4 млн зрителей, в то время как с 4 по 9 мая 2023 года — 1,9 млн человек, пишет «Коммерсант».