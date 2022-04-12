Владельцы кинотеатров направили в Минкультуры предложения по поддержке отрасли

Владельцы российских кинотеатров направили в Минкультуры предложения по мерам поддержки отрасли, которые рассматриваются и прорабатываются на данный момент, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

Отмечается, что весной зрители смогут увидеть шесть отечественных премьер, среди которых драма «Подельники» Евгения Григорьева, комедия «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, мультфильмы «Бука. Мое любимое чудище» и «Суворов: Великое путешествие».

Также сообщается, что весной стартует и серия перезапусков картин. Так, например, на большой экран вернется лирическая комедия "Я шагаю по Москве" (1963) Георгия Данелии.