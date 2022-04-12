Владельцы кинотеатров направили в Минкультуры предложения по поддержке отрасли
Владельцы российских кинотеатров направили в Минкультуры предложения по мерам поддержки отрасли, которые рассматриваются и прорабатываются на данный момент, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.
Отмечается, что весной зрители смогут увидеть шесть отечественных премьер, среди которых драма «Подельники» Евгения Григорьева, комедия «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, мультфильмы «Бука. Мое любимое чудище» и «Суворов: Великое путешествие».
Также сообщается, что весной стартует и серия перезапусков картин. Так, например, на большой экран вернется лирическая комедия "Я шагаю по Москве" (1963) Георгия Данелии.
Кинотеатры еще раз покажут «Волка с Уолл-Стрит» Мартина Скорсезе, оскароносную «Зеленую книгу» и другие проекты.
Для того, чтобы снимать в России патриотическое кино, нужно разобраться, что именно считать патриотизмом, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» кинокритик Давид Шнейдеров.
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