«Вкладываем деньги!»: Депутат Драпеко о причинах отказа в прокате фильма Гая Ричи

Отказ в прокате нового фильма Гая Ричи логичен в нынешних условиях, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН. По ее словам, российские фильмы финансируются из федерального бюджета, поэтому проводится политика протекционизма в сфере кино.

Министерство культуры РФ объяснило, почему отказало кинокомпании «Вольга» в прокатном удостоверении для фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Его не будут показывать ни в кинотеатрах, ни онлайн. Дело в том, что на планируемую дату выхода фильма уже назначены другие премьеры. К слову, в этот же день (25 апреля) должна выйти российская кинокартина «Блиндаж», действие которой, в том числе, разворачивается в 1941 году.