«Вкладываем деньги!»: Депутат Драпеко о причинах отказа в прокате фильма Гая Ричи

Елена Драпеко в эфире НСН заявила, что в российские фильмы вкладываются федеральные средства, на этих картинах сегодня и делается акцент. 

Отказ в прокате нового фильма Гая Ричи логичен в нынешних условиях, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН. По ее словам, российские фильмы финансируются из федерального бюджета, поэтому проводится политика протекционизма в сфере кино.

Министерство культуры РФ объяснило, почему отказало кинокомпании «Вольга» в прокатном удостоверении для фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Его не будут показывать ни в кинотеатрах, ни онлайн. Дело в том, что на планируемую дату выхода фильма уже назначены другие премьеры. К слову, в этот же день (25 апреля) должна выйти российская кинокартина «Блиндаж», действие которой, в том числе, разворачивается в 1941 году.

«Министерство неджентльменских дел» Ричи не получило удостоверение проката в РФ
«Это абсолютно правильная политика, потому что мы вкладываем свои федеральные деньги в российские фильмы. Это бюджетные деньги, получаемые от налогоплательщиков. Поэтому мы должны эти деньги вернуть. Естественно, в таком случае речь идет о протекционизме в отношении национального кинематографа. А Гай Ричи очень хороший режиссер. Я думаю, его фильмы будут смотреть в любое время», - объяснила депутат.

Отсутствие прокатного удостоверения у фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» демонстрирует крайне неграмотную политику Минкультуры, заявил ранее кинокритик Давид Шнейдеров «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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