Вице-премьер рассказал о времени открытия кинотеатров в России
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что кинотеатры в России смогут возобновить работу в середине июля.
Он напомнил, что кинотеатры при этом должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора, в том числе специальную рассадку зрителей с учетом социальной дистанции, сообщает РИА Новости. Зрители и сотрудники должны использовать маски и перчатки.
Роспотребнадзор и Минкультуры ранее подготовили рекомендации по работе кинотеатров с учетом профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает RT.
Кинотеатрам рекомендовано делать 30-минутные перерывы между сеансами, сообщает «Москва 24». За это время кинозалы должны проветриваться, в них также должна быть проведена уборка с дезинфицирующими средствами.
Ранее гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН выразил недоумение, как во время будущих съёмок выполнять санитарные требования, в частности, держать актёрам социальную дистанцию в кадре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru